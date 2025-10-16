Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Таганроге байкеры-пожарные завершили мотосезон

В Таганроге байкеры мотоклуба «Огнеборцы» закрыли мотосезон, организовав на центральных улицах и показ техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Закрытие сезона, как отмечается в сообщении, прошло в традиционном формате: с густым дымом, полевой кухней и музыкой. На площадке организовали демонстрацию пожарно-спасательной техники, включая ретро-автомобиль.

До окончания особого противопожарного режима байкеры помогали сотрудникам МЧС России в профилактике возгораний: проводили разъяснительную работу с населением и патрулировали улицы для мониторинга пожароопасной обстановки.

Константин Соловьев

Новости компаний Все