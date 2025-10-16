На Дону построят три ветропарка мощностью 700 МВт

С 2027 по 2029 годы в Ростовской области планируют построить три ветропарка мощностью 700 МВт. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Первый вертопрак мощностью до 100 МВт установят в Морозовском районе. Его строительством займется «ВетроОГК-2» (входит в «Росатом»). Гондолы и башни для ветряков сделают на предприятиях в Волгодонске.

В Белокалитвинском и Кагальницком районах разрабатываются проекты с мощностью около 300 МВт каждый. Башни для этих крупных объектов планируется производить в Таганроге, что будет способствовать развитию промышленного кластера региона.

В ведомстве добавили, что шесть работающих в регионе ветропарков обеспечивают около 8% от всей электроэнергии области.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в 2025 году Дон вошел в России в топ-3 регионов по установленной мощности объектов возобновляемой энергетики с показателем более 607,8 МВт. В Ростовской области инвесторам удалось локализовать 25% всех российских проектов в сфере ветроэнергетики: действуют шесть станций, совокупные вложения в которые составили 50 млрд руб.

Наталья Белоштейн