Новый генеральный план Таганрога передали на рассмотрение городским депутатам

В Таганроге завершается разработка нового генерального плана города. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Действующий документ утвердили в 2008 году, его срок истекает в этом году. Мероприятия по созданию обновленного плана стартовали в 2024 году, разработчиком выступает ООО «НПО «ЮРГЦ»». Разработку должны завершить к 18 ноября этого года.

На данный момент пройдены ключевые этапы: проведен комплексный градостроительный анализ территории, представлены концепции пространственного развития, подготовлен проект местных нормативов градостроительного проектирования. Кроме того, состоялись совещания и встречи с участием специалистов, заинтересованных лиц и жителей — их мнения и предложения направили разработчику.

По словам госпожи Камбуловой, проект успешно согласовали в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Сейчас доработанный с учетом замечаний и предложений проект передали депутатам городской Думы. Рассмотрение генплана на заседании запланировали на ноябрь.

Константин Соловьев