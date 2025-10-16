В промпарке «Энем» открылся новый фулфилмент-центр Ozon

На территории промышленного парка «Энем» в Адыгее заработал новый фулфилмент-центр компании Ozon. Инвестиции в техническое оснащение объекта превышают 2,8 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / adygheya_gov Фото: t.me / adygheya_gov

Первая очередь проекта расположилась на участке 40 тыс. кв. м. Склад рассчитан на хранение более 10 млн товаров и обработку свыше 180 тыс. заказов в сутки. После выхода на полную мощность объект удвоит свои площади и сможет обрабатывать более 550 тыс. заказов ежедневно.

«Запуск нового фулфилмент-центра связан с растущим спросом на услуги маркетплейса в ЮФО. Адыгея неслучайно выбрана для решения этой задачи. За последние годы мы сделали упор на создание логистических центров. Этому способствует выгодное географическое положение нашей республики, а также конструктивное взаимодействие с надежными инвесторами, среди которых — компания Ozon»,— написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

По словам директора по логистике Ozon Аллы Кулижниковой, во втором квартале 2025 года число заказов в Республике Адыгея увеличилось на 60% год к году, а в Краснодарском крае — более чем на 40%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее в 2024 году компания Ozon заключила ряд крупнейших сделок на рынке аренды, суммарная площадь пяти крупнейших контрактов превысила 469 тыс. кв. м. Значимые сделки были реализованы в промпарке «Энем» и станице Раевская, а также в соседних регионах — Краснодарском крае и Ростовской области.

Анна Гречко