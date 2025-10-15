Главные новости за 15 октября. Кавказ

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии прокуратура обнаружила махинации с землей в особой экономической зоне «Архыз». Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Ответчиками в деле выступили 12 физических лиц, среди них — 10 жителей Карачаево-Черкесии и двое жителей Краснодарского края.

22-летнего жителя Пятигорска Руслана Карданова Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов России. Его имя с датой рождения — 12 ноября 2002 года — внесено под номером 7753 в национальную часть списка. Основанием стало расследование ФСБ о подготовке поджога здания Еврейской религиозной общины в Пятигорске.

Около 80 многодетных семей, чьи дети учатся в средних специальных учебных заведениях, в октябре получат компенсации за обучение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель комитета Народного собрания Республики Дагестан по образованию и науке Елена Павлюченко.

В думе Ставропольского края провели рабочее совещание по наведению порядка в аэропорту Минеральные Воды, где главы региона и правоохранители договорились усилить контроль за нелегальными перевозчиками.

Строительство школы на 1,5 тыс. мест в Ставрополе планируют завершить в 2027 году. На данный момент заложен фундамент и начался монтаж каркаса здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

В 2026 году в Пятигорске начнут реконструкцию аварийного моста через реку Подкумок на проспекте Калинина. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. За время реконструкции в течение 2026 года старый мост полностью демонтируют и возведут новое современное сооружение, отвечающее требованиям безопасности.