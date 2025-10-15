Аварийный мост через Подкумок в Пятигорске снесут и отстроят заново

В 2026 году в Пятигорске начнут реконструкцию аварийного моста через реку Подкумок на проспекте Калинина. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова Фото: Telegram-канал главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова

Текущий мост находится в неудовлетворительном состоянии и требует полной замены. Подрядчик, выбранный по итогам конкурса, уже приступил к подготовительным работам: согласовывает проект с коммунальными сетевыми компаниями, заказывает изготовление балок, формирует стройплощадку и организует временную пешеходную переправу.

За время реконструкции в течение 2026 года старый мост полностью демонтируют и возведут новое современное сооружение, отвечающее требованиям безопасности. В период строительных работ движение автотранспорта по проспекту Калинина на данном участке будет запрещено. При этом Управление городского хозяйства совместно с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края разрабатывают схемы изменения маршрутов общественного транспорта, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Контракт на реконструкцию моста превышает 540 миллионов рублей, работы планируют осуществлять поэтапно: первый этап с момента подписания по апрель 2026 года, второй — с апреля до декабря 2026 года, при этом объект должен быть введен в эксплуатацию до конца 2026 года. Помимо демонтажа и монтажа мостового сооружения подрядчику предстоит перестроить опоры, заменить газопровод, канализацию, линии связи и электрические кабели, оборудовать дорогу, создать искусственные сооружения и провести благоустройство прилегающей территории.

Станислав Маслаков