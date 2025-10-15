В Дагестане 80 многодетных семей получат компенсации за обучение детей

Около 80 многодетных семей, чьи дети учатся в средних специальных учебных заведениях, в октябре получат компенсации за обучение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель комитета Народного собрания Республики Дагестан по образованию и науке Елена Павлюченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2025 году было одобрено 111 заявлений на обучение 135 детей.

Как отметила госпожа Павлюченко, многодетные семьи имеют право на частичную компенсацию затрат на обучение своих детей в колледжах и техникумах на платной основе. Размер возврата средств зависит от количества детей в семье.

Для семей с пятью и более детьми предусмотрена компенсация в размере 30% от стоимости обучения. Если в семье от трех до четырех детей, то компенсация составит 20% от суммы.

Наталья Белоштейн