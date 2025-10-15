В Ставрополе строительство школы на 1,5 тысяч мест завершат в 2027 году
Строительство школы на 1,5 тыс. мест в Ставрополе планируют завершить в 2027 году. На данный момент заложен фундамент и начался монтаж каркаса здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Школа на ул. Андрея Голуба будет разделена на пять блоков, где предусмотрены административные помещения, классы для начальной школы, кабинеты для обучения средних и старших классов, спортивный и актовый залы, бассейн и столовая.
На этапе завершения строительства в учебное учреждение поставят современное оборудование и мебель.
На территории школы планируют разместить спортивные площадки, поля для футбола, баскетбола, волейбола, игровые зоны.
Средства на реализацию проекта направлены из федерального и краевого бюджетов.