В Ставрополе строительство школы на 1,5 тысяч мест завершат в 2027 году

Строительство школы на 1,5 тыс. мест в Ставрополе планируют завершить в 2027 году. На данный момент заложен фундамент и начался монтаж каркаса здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Школа на ул. Андрея Голуба будет разделена на пять блоков, где предусмотрены административные помещения, классы для начальной школы, кабинеты для обучения средних и старших классов, спортивный и актовый залы, бассейн и столовая.

На этапе завершения строительства в учебное учреждение поставят современное оборудование и мебель.

На территории школы планируют разместить спортивные площадки, поля для футбола, баскетбола, волейбола, игровые зоны.

Средства на реализацию проекта направлены из федерального и краевого бюджетов.

Наталья Белоштейн