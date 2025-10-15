Планировавшего поджог синагоги Пятигорска мужчину внесли в список террористов

22-летнего жителя Пятигорска Руслана Карданова Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов России. Его имя с датой рождения — 12 ноября 2002 года — внесено под номером 7753 в национальную часть списка. Основанием стало расследование ФСБ о подготовке поджога здания Еврейской религиозной общины в Пятигорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ФСБ задержала Руслана Карданова в начале октября. Следствие утверждает, что он по заранее достигнутой договоренности готовил теракт — собирался поджечь синагогу с помощью бутылок с зажигательной смесью. При обыске оперативники нашли у него два ножа, средства связи и переписку с куратором из-за рубежа. Мужчину обвинили по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ — покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору. Суд арестовал его на два месяца, парню грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным спецслужбы, теракты готовились не только в Ставропольском крае, но и в Красноярске. Там задержали двух выходцев из стран Центральной Азии, которые планировали подрыв самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги. Следователи связали обе группы с запрещенной в России международной террористической организацией. Операция прошла одновременно в регионах, и, по данным ФСБ, позволила предотвратить масштабные атаки против еврейских религиозных общин.

На видеозаписи, опубликованной ФСБ, Карданов признался, что собирался устроить поджог и «раскаивается в содеянном». По данным следствия, вербовка велась через мессенджеры, а инструкции по нападению он получал от куратора за границей. Назначен комплекс экспертиз, включая психолого-лингвистическую оценку переписки.

Станислав Маслаков