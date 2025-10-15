В аэропорту Минвод планируют ужесточить меры против нелегальных таксистов

В думе Ставропольского края провели рабочее совещание по наведению порядка в аэропорту Минеральные Воды, где главы региона и правоохранители договорились усилить контроль за нелегальными перевозчиками.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Генеральный директор аэропорта предложил дополнить региональный закон «Об административных правонарушениях» статьей, вводящей ответственность за навязчивое предложение такси-услуг. Местные парламентарии, представители краевого правительства, правоохранительных органов и прокуратуры единогласно поддержали инициативу.

На встрече подтвердили необходимость не просто продолжать борьбу с «бомбилами», а существенно ужесточить меры, которые включают крупные штрафы для таксистов без лицензии, агрессивно заманивающих пассажиров в зоне прилета. После обсуждения законопроект направили на дальнейшее рассмотрение в установленном порядке.

Станислав Маслаков