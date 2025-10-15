Главные новости за 15 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО уволенного накануне заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова — его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (до 15 лет). В должности он пробыл чуть больше, чем полмесяца — с 26 сентября, а до того работал городским прокурором ленинградского Всеволожска.

В Воронеже, наконец, подписан договор комплексного развития территории рядом с Московским проспектом и улицей Электросигнальной, куда вошла и часть земель бывшего завода им. Коминтерна, который когда-то производил «Катюши», потом — экскаваторы, но в 2000-е стал жертвой рейдерского захвата и был фактически убит: зимой там отключили котельную. Проект освоения площадки обсуждался с девелопером Алексеем Нестеровым целых пять лет: договор подписан с его структурой ООО «СЗ "Арт Сити"». На месте завода планируется жилой квартал с детским садом на 200 мест. А совсем неподалеку, на улице Текстильщиков, выставили на продажу за 1,3 млрд три здания общей площадью 16 кв. м.

Тем временем в Курске продолжают разбираться с расхитителями денег на строительстве фортификаций на украинской границе. Главное действующее лицо темной истории — «Корпорация развития Курской области» — потребовало через суд 1,1 млрд руб. у структуры одного из обвиняемых — Дениса Федорова.

В правительство Орловской области пришел еще один полицейский: бывший начальник следственного управления УМВД Трофим Шутько стал руководителем департамента региональной безопасности и таким образом вернулся к прежнему шефу — бывшему начальнику орловского УМВД Юрию Савенкову, который в начале сентября стал и. о. замгубернатора и курирует работу этого департамента.

А Липецкая область поделилась кадром с Владимирской. Адрес сменил бывший министр региональной безопасности Игорь Гречуха: на новом месте он будет главным федеральным инспектором.

Юрий Голубь