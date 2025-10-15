Курская корпорация развития хочет взыскать 1,1 млрд с другого обвиняемого по делу о фортификациях

АО «Корпорация развития Курской области» подало в Арбитражный суд региона иск к ивановскому ООО «Энерго Рессурс» Дениса Федорова, который проходит в качестве обвиняемого по тому же уголовному делу, что и корпорация (касается хищения 152 млн руб. бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области). Сумма требований составляет 633,1 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству, подробности требований не раскрываются. Это не первое разбирательство между компаниями: 28 августа корпорация развития региона подавала иск с требованиями на 457,3 млн руб. В материалах к нему подробностей также не сообщалось. Примечательно, что в качестве иных лиц указан «ГУ ФКУ Следственный изолятор №1 ФСИН по г. Москве для вручения обвиняемому Федорову Денису Викторовичу». Заседание по нему отложено до 20 ноября. Таким образом, общая сумма претензий корпорации к господину Федорову составляет более 1,09 млрд руб.

Согласно Rusprofile, ООО «Энерго Рессурс» зарегистрировано в Ивановской области в апреле 2019 года. Основной вид деятельности — обеспечение работоспособности котельных. Генеральный директор Денис Федоров возглавляет организацию с января 2023 года и является единственным учредителем. По данным бухгалтерской отчетности, в 2023 году выручка предприятия составила 224,5 млн руб., что более чем в 215 раз превышает показатель 2022 года (1 млн руб.). Чистая прибыль выросла в 8,4 раз — 7 млн руб. (82 тыс. руб.) Кроме того, господин Федоров руководит и владеет ООО «Торговый дом Курск». В 2023 году компания показала рост выручки с 1,2 млн руб до 646,9 млн руб. (в 520 раз). Чистая прибыль выросла с 50 тыс. руб. до 47,6 млн руб. (в 950 раз). Финансовые результаты за 2024 год не раскрыты. АО «Корпорация развития Курской области» зарегистрировано в 2012 году. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 123 млн руб. Учредителем выступало министерство имущества Курской области. По итогам 2024 года выручка компании составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб. Исполняющим обязанности генерального директора является Дмитрий Алтухов.

В сентябре в Ленинский районный суд Курска поступило уголовное дело о растрате 152 млн руб., выделенных на строительство линии обороны в регионе (ч. 4 ст. 160 УК РФ, предусматривает до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, средства предназначались на обустройство фортификационных сооружений, однако были частично выведены через подрядные структуры. Фигурантами уголовного дела являются бывшие топ-менеджеры «Корпорации развития Курской области» — Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин. Также к нему причастны несколько предпринимателей — помимо директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова, в списке значатся владелец ООО «Кремень» Игорь Ругаев, гендиректор ООО «Сиэми» Виталий Синьговский, руководитель и бенефициар ООО «КТК Сервис» Максим Васильев и Андрей Воловиков.

Анна Швечикова