В Воронеже продается имущественный комплекс за 1,3 млрд рублей

В Коминтерновском районе Воронежа на улице Текстильщиков выставили на продажу имущественный комплекс из трех зданий общей площадью 16 тыс. кв. м. Объект расположен на земельном участке размером 2 га. Стоимость комплекса — 1,3 млрд руб. Об этом со ссылкой на объявление на сайте «Авито» сообщило издание De Facto.

Площадь зданий составляет 9,4 тыс. кв. м, 5,2 тыс. кв. м и 1,4 тыс. кв. м. В комплексе проведены инженерные коммуникации: электричество (две собственные подстанции мощностью 2 МВт), отопление, водоснабжение и канализация. Также продавец отметил наличие систем вентиляции, кондиционирования воздуха, охранно-пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, телефонной связи и интернета.