Липецкий экс-министр стал главным федеральным инспектором по Владимирской области

Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев 14 октября представил нового главного федерального инспектора по Владимирской области — им назначен 38-летний бывший министр региональной безопасности Липецкой области Игорь Гречуха. Он сменил Сергея Мамеева, занимавшего этот пост на протяжении 12 лет и вышедшего на пенсию. Об этом сообщается на сайте владимирского правительства.

В декабре 2021 года господин Гречуха возглавил управление административных органов Липецкой области, после чего был назначен министром региональной безопасности. В июне он покинул должность. Тогда сообщалось, что чиновник продолжит карьеру в структурах администрации президента РФ.

Игорь Гречуха родился в 1987 году. В 2009 году окончил Саратовскую государственную академию права. Профессиональную деятельность начал в органах прокуратуры Липецкой области, где последовательно занимал должности помощника прокурора Добринского, Чаплыгинского и Задонского районов, а затем работал в областном управлении.

После ухода господина Гречухи министерство региональной безопасности Липецкой области возглавил Алексей Кащеев, ранее руководивший министерством внутренней политики региона. Исполнять обязанности главы этого ведомства назначен Максим Осипов, до этого занимавший должность заместителя министра.

Анна Швечикова