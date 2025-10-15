Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший полицейский возглавил департамент регбезопасности Орловской области

Руководителем департамента региональной безопасности Орловской области назначен бывший сотрудник УМВД по региону Трофим Шутько. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в облправительстве.

Трофим Шутько уже работал под началом профильного замгубернатора Юрия Савенкова

Трофим Шутько уже работал под началом профильного замгубернатора Юрия Савенкова

Фото: УМВД России по Орловской области

Трофим Шутько уже работал под началом профильного замгубернатора Юрия Савенкова

Фото: УМВД России по Орловской области

Трофиму Шутько 51 год. В 1998 году он окончил Ульяновский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Карьеру в органах внутренних дел начал еще в 1993 году. Неоднократно выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион. Награжден медалью «За боевое содружество». С 2015-го по 2023 год занимал должность начальника следственного управления орловского УМВД. С 2024 года был советником главы региона Андрея Клычкова.

В начале сентября бывший начальник орловского УМВД Юрий Савенков стал и. о. замгубернатора по региональной безопасности. В частности, он курирует работу департамента, которым будет руководить господин Шутько. Региональное управление МВД в середине октября возглавил генерал-майор полиции Андрей Токарев.

Алина Морозова