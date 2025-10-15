Бывший полицейский возглавил департамент регбезопасности Орловской области

Руководителем департамента региональной безопасности Орловской области назначен бывший сотрудник УМВД по региону Трофим Шутько. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в облправительстве.

Трофим Шутько уже работал под началом профильного замгубернатора Юрия Савенкова

Фото: УМВД России по Орловской области Трофим Шутько уже работал под началом профильного замгубернатора Юрия Савенкова

Трофиму Шутько 51 год. В 1998 году он окончил Ульяновский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Карьеру в органах внутренних дел начал еще в 1993 году. Неоднократно выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион. Награжден медалью «За боевое содружество». С 2015-го по 2023 год занимал должность начальника следственного управления орловского УМВД. С 2024 года был советником главы региона Андрея Клычкова.

В начале сентября бывший начальник орловского УМВД Юрий Савенков стал и. о. замгубернатора по региональной безопасности. В частности, он курирует работу департамента, которым будет руководить господин Шутько. Региональное управление МВД в середине октября возглавил генерал-майор полиции Андрей Токарев.

Алина Морозова