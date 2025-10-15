Бывшего зампрокурора Белгородской области отправили в СИЗО по делу о коррупции

Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал бывшему зампрокурора Белгородской области Дмитрию Смирнову меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО как минимум месяц и 26 суток. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Фото: с сайта прокуратуры Белгородской области Дмитрий Смирнов

Из сообщения пресс-службы следует, что Дмитрий Смирнов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Накануне в прокуратуре Белгородской области заявили, что он был задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления. Основания для этого были выявлены в ходе проверки.

В связи с уголовным преследованием господина Смирнова уволили из органов прокуратуры.

Алина Морозова