Отложенные на год штрафы для бизнеса и увеличение долга «Волгодорстроя» на 1,57 млрд

Раис Татарстана предложил заместителю руководителя администрации президента РФ Максиму Орешкину год не штрафовать бизнес при переходе на новую налоговую систему. Изменения затронут 16,1 тыс. татарстанских предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения.

Требования к владельцу «Волгодорстроя» увеличились еще на 1,57 млрд руб. «Банк ВТБ», «Ак Барс Лизинг» и «Банк Казани» присоединились к иску против Айрата Миннуллина. Ранее с требованием компенсировать задолженность обратились «Татсоцбанк» (1,78 млрд руб.) и «Ак Барс Банк» (2,6 млрд руб.).

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о покушении на жену крупного бизнесмена в Казани. 14 октября 2025 года на ул. Восстания в Казани неизвестный ударил 34-летнюю местную жительницу в область шеи и скрылся. По данным «Ъ Волга-Урал», пострадавшей является предпринимательница Ирина Шевырева, супруга бизнесмена Ивана Шевырева.

В Татарстане изменят порядок предоставления субсидий УК индустриальных парков. Из суммы затрат управляющей компании будет исключен налог на добавленную стоимость (НДС).

За месяц в Татарстане выдано 5,8 тыс. товарных кредитов на сумму 390 млн руб. Республика вошла в топ-6 регионов России по объему POS-кредитования в сентябре, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Свердловской области.

Из Казани в Китай стали летать втрое чаще после введения безвизового режима. Средний чек за билет в обе стороны в сентябре составил 75 тыс. руб., что на 17% дороже, чем месяцем ранее. Отели в Китае стали бронировать на 84% чаще, особенно в материковой части страны.

Средства на отлов и содержание собак в Татарстане в 2026 году увеличат на 19%. Запланировано выделить 102 млн руб. В Татарстане насчитывается примерно 24 тыс. бездомных собак.

Диана Соловьёва