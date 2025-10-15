Средства на отлов и содержание собак в Татарстане увеличат на 19%

В 2026 году в Татарстане увеличат средства, выделяемые на программы по обращению с безнадзорными животными. На эти цели запланировано выделить 102 млн руб. Это на 19% больше, чем было выделено в 2025 году, сообщает «РБК Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отлов бродячих собак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Отлов бродячих собак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Из этих средств 60 млн руб. пойдут на отлов животных, а 42 млн — на их содержание, включая содержание агрессивных особей.

По информации Всероссийской ассоциации благополучия животных, в Татарстане насчитывается примерно 24 тыс. бездомных собак.

Как пояснил начальник Главного управления ветеринарии кабинета министров Татарстана Тимур Галеев, увеличение расходов связано с ростом числа агрессивных собак. В 2025 году было обнаружено 628 таких животных.

Анна Кайдалова