Из Казани в Китай стали летать втрое чаще после введения безвизового режима

После введения безвизового режима между Россией и Китаем в Татарстане вырос интерес к путешествиям в КНР. В сентябре 2025 года число перелетов из Казани в Китай увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба «Туту».

Средний чек за билет в обе стороны составил 75 тыс. руб., что на 17% дороже, чем месяцем ранее. При этом отели в Китае стали бронировать на 84% чаще, особенно в материковой части страны.

Наибольший интерес к направлению показали молодые путешественники — зумеры и миллениалы. Аналитики отмечают, что основными причинами роста спроса стали отмена виз и расширение прямых маршрутов из регионов.

Анна Кайдалова