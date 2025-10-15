Бастрыкину доложат о покушении на жену крупного бизнесмена в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования покушения на убийство супруги крупного казанского предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место покушения на казанскую предпринимательницу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Место покушения на казанскую предпринимательницу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что 14 октября 2025 года на ул. Восстания в Казани неизвестный ударил 34-летнюю местную жительницу в область шеи и скрылся. Потерпевшая госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как стало известно «Ъ Волга-Урал», пострадавшей является предпринимательница Ирина Шевырева, супруга бизнесмена Ивана Шевырева. Господин Шевырев является учредителем компании, связанной с замруководителя исполкома Казани Игорем Куляжевым. Иван Шевырев также проходил свидетелем по делу о вымогательстве с чиновника 5 млрд руб. его бывшей женой. Подробнее — в материале «На ножах».

Диана Соловьёва