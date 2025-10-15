За месяц в Татарстане выдано 5,8 тыс. товарных кредитов

За сентябрь в Татарстане было выдано 5,8 тыс. товарных кредитов на сумму 390 млн руб. Данные опубликовало Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

По сравнению с августом количество кредитов выросло на 1%, однако объем выдач снизился на 4%, а средний чек сократился на 5% — с 71 до 67 тыс. руб. Средний срок кредитования в республике остался на уровне 14 месяцев.

Республика вошла в топ-6 регионов России по объему POS-кредитования в сентябре, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Свердловской области. В целом по стране в сентябре банки выдали 208,9 тыс. POS-кредитов на 13,43 млрд руб. Средний чек по России сохранился на уровне 64 тыс. руб., а средний срок кредитования сократился на 8 месяцев — с 22 до 14.

Ранее сообщалось, что за месяц в Татарстане число выдач кредитных карт снизилось на 12%.

Анна Кайдалова