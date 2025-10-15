Минниханов попросил год не штрафовать бизнес при переходе на новую налоговую систему

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к заместителю руководителя администрации президента РФ Максиму Орешкину с предложением не штрафовать предприятия в первый год при переходе на общую систему налогообложения по НДС. Об этом на парламентских слушаниях по проекту бюджета республики заявил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель администрации президента РФ Максим Орешкин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Руководитель администрации президента РФ Максим Орешкин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Во время последнего визита в нашу республику замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина Рустам Нургалиевич обратился официально с предложением первый год не применять штрафные санкции к предприятиям, которые переходят на общую систему налогообложения по НДС», — сказал министр.

По словам спикера, нововведения коснутся 16,1 тыс. предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Господин Шагиахметов подчернул, что налоговая реформа может отразиться в том числе на подготовке форм отчетности. «Своевременно отчеты могут быть не сданы в силу объективных причин», — пояснил он.

С 1 января 2026 года в России вступают в силу налоговые изменения. Ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и детской продукции. Для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения порог для уплаты НДС снизится с 60 млн до 10 млн рублей в год. По расчетам ФНС, доля плательщиков налога в этом секторе увеличится с 3,6% до 15%.

Минфин объяснил необходимость изменений нуждами обороны и безопасности. Повышение НДС принесет около 1,3 трлн рублей дополнительных доходов бюджета.

Анар Зейналов