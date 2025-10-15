В Татарстане изменят порядок предоставления субсидий УК индустриальных парков

Министерство экономики Татарстана подготовило проект постановления кабинета министров Татарстана о внесении изменений в порядок предоставления субсидий управляющим компаниям индустриальных и промышленных парков, а также технопарков в сфере высоких технологий частной формы собственности. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Планируется изменить формулу расчета предельного размера субсидии — из суммы затрат управляющей компании будет исключен налог на добавленную стоимость (НДС). Это позволит избежать двойного налогообложения и повысить прозрачность расчетов при возмещении расходов на строительство и модернизацию инфраструктуры индустриальных парков.

Анна Кайдалова