Главные новости за 14 октября. Кавказ

Бывший заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов не признал вину в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и в превышении полномочий (ст. 296 УК РФ).

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ, запрещающий публиковать сведения о терактах, атаках беспилотников ВСУ и расположении военных объектов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова орденом равноапостольного князя Владимира III степени за вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, а также по случаю 50-летия главы региона.

Для защиты урожая следующего года от засухи на Ставрополье вновь будут использовать самолет для вызова осадков. Регион заключил соглашение с Росгидрометом о применении воздушного судна-лаборатории.

По факту ДТП с двумя погибшими сотрудниками правоохранительных органов в Дагестане возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Правительство РФ направит семи регионам страны более 650 млн руб. на программы социальных контрактов, при этом Дагестану выделят свыше 200 млн руб. из федерального бюджета.