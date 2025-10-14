Бывший замглавы МВД Дагестана не признал вину в получении взяток

Бывший заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов не признал вину в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и в превышении полномочий (ст. 296 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Перовского суда Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что по версии следствия, в 2022 году фигуранты дела (помимо господина Исмаилова под следствием находятся его заместитель Далгат Абдулгапуров, несколько следователей и двое предпринимателей) решили инвестировать 100 млн руб. в криптовалюту, передав деньги бизнесмену Фролову для покупки майнингового оборудования. Когда предприниматель стал уклоняться от обязательств, полицейские инициировали его преследование по заявлениям подставных потерпевших для давления и возврата денег.

В мае 2024 года Басманный суд Москвы арестовал восемь земельных участков и другое имущество, предположительно принадлежащее господину Исмаилову и оформленное на подставных лиц.

Константин Соловьев