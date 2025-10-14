В Дагестане возбудили уголовное дело по факту ДТП с военным грузовиком

По факту ДТП с двумя погибшими сотрудниками правоохранительных органов в Дагестане возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным следствия, на трассе Буйнакск — Гимры в Унцукульском районе служебный «Урал» опрокинулся из-за того, что водитель не справился с управлением. В результате аварии водитель и один из его пассажиров погибли на месте. Количество пострадавших уточняется.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для сбора доказательств.

Наталья Белоштейн