В Ставропольском крае для вызова осадков применят авиацию

Для защиты урожая следующего года от засухи на Ставрополье вновь будут использовать самолет для вызова осадков. Регион заключил соглашение с Росгидрометом о применении воздушного судна-лаборатории. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году самолет показал свою эффективность, и теперь его использование станет регулярной практикой.

Господин Владимиров отметил, что до завершения осеннего сева, который охватывает более 1 млн га, еще предстоит выполнить значительный объем работ.

Наталья Белоштейн

