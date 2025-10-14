Патриарх Кирилл наградил губернатора Ставрополья орденом князя Владимира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова орденом равноапостольного князя Владимира III степени за вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, а также по случаю 50-летия главы региона. Об этом сообщает сайт Русской православной церкви.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вы являете добрый пример ответственного отношения к делу, заботы о людях и верности своему долгу. Во многом благодаря Вашим усилиям регион динамично развивается, укрепляется межрелигиозное и межнациональное согласие, сохраняются традиции казачества... Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена равноапостольного князя Владимира (III степени)»,— говорится в поздравлении патриарха Кирилла.

Предстоятель РПЦ особо отметил взаимодействие губернатора с епархиями Русской православной церкви в Ставрополье.

«Надеюсь, что продолжение нашего взаимодействия будет и впредь способствовать утверждению в жизни сограждан высоких нравственных ценностей и реализации различных социальных, культурных и просветительских инициатив»,— подчеркнул он.

Владимир Владимиров родился 14 октября 1975 года в Георгиевске Ставропольского края. Пост главы региона он занимает с 2014 года.

Тат Гаспарян