В Самарской области в пять раз снизили единовременные выплаты контрактникам СВО

В Самарской области снижена единовременная выплата добровольцам, принявшим решение о заключении контракта с Минобороны РФ об участии в СВО. Это следует из информации официального регионального сайта contract63.samregion.ru, созданного для оформления контрактников.

В настоящее время гражданам, принявшим решение о заключении контракта с Минобороны РФ, положена единовременная выплата 800 тыс. руб. Ранее общая сумма единовременной выплаты составляла 4 млн руб. и в начале 2025 года была самой высокой в стране. Федеральная единовременная выплата в настоящее время составляет 400 тыс. руб. Размер региональной выплаты снизился в девять раз — с 3,6 млн руб. до 400 тыс. руб. При этом офицерам запаса, отправляющимся на СВО, по-прежнему выплачивается 3,6 млн руб.

Снижение единовременных выплат происходит и в других регионах России. В Ульяновской области сейчас положена единовременная выплата 900 тыс. руб. Ранее общая сумма единовременной выплаты составляла 2,5 млн руб. В октябре стало известно, что в Чувашиивыплаты контрактникам снизили с 2,5 млн до 800 тыс. руб. Аналогичное снижение произошло в Татарстане(с 3,1 млн до 800 тыс. руб.) и Марий Эл (с 3 млн руб. до 800 тыс. руб.). В июне в Башкирииснизили общую выплату с 1,6 млн руб. до 1 млн руб., в апреле правительство Ямало-Ненецкого автономного округа урезало общую сумму выплаты с 3,1 млн руб. до 1,9 млн руб.

