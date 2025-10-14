Ульяновские чиновники в четыре раза снизили выплаты контрактникам СВО

В Ульяновской области снижена единовременная выплата добровольцам, принявшим решение о заключении контракта с Минобороны РФ об участии в СВО.

Это следует из информации официального регионального сайта «контракт73.рф», созданного для оформления контрактников. Как отмечается на сайте, гражданам, принявшим решение о заключении контракта с Минобороны РФ, положена единовременная выплата 900 тыс. руб. Ранее общая сумма единовременной выплаты составляла 2,5 млн руб.

Напомним, единовременная выплата состоит из федеральной, региональной и муниципальной составляющей. Федеральная единовременная выплата в настоящее время составляет 400 тыс. руб. Муниципальной выплаты в Ульяновской области нет. С ноября прошлого года в Ульяновской области была установлена единовременная выплата контрактникам в общей сумме 1,5 млн руб., затем повышена до 2,1 млн руб., теперь общая сумма снижена до 900 тыс. руб., то есть, судя по всему, региональная единовременная выплата снижена до 500 тыс. руб., то есть, более чем в четыре раза.

Официальных сообщений пресс-службы облправительства о снижении единовременной выплаты не было.

Источник в региональной исполнительной власти пояснил «Ъ-Волга», что решение о снижении региональной части выплаты до 500 тыс. руб. было принято в правительстве региона еще в августе этого года. По словам собеседника, при обсуждении этого вопроса в облправительстве звучало, что причины такого решения как в общей тяжелой ситуации с расходной частью бюджета, так и в том, что, как показала практика, сейчас «нет прямой зависимости между желанием гражданина заключить контракт и величиной единовременной выплаты», «сейчас ее величина не имеет решающего значения».

Снижение единовременных выплат происходит и в других регионах России, так, в октябре стало известно, что в Чувашии выплаты контрактникам снизили с 2,5 млн до 800 тыс. руб. Аналогичное снижение произошло в Татарстане (с 3,1 млн до 800 тыс. руб.) и Марий Эл (с 3 млн руб. до 800 тыс. руб.). В июне в Башкирии снизили общую выплату с 1,6 млн руб. до 1 млн руб., в апреле правительство Ямало-Ненецкого автономного округа урезало общую сумму выплаты с 3,1 млн руб. до 1,9 млн руб.

Сергей Титов, Ульяновск