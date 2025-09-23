В форуме Жоги «Патриоты Урала» в ЯНАО примут участие 569 человек из 39 регионов

Для участия в форуме «Патриоты Урала» по поддержке участников специальной военной операции (СВО), который пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), зарегистрировались 569 человек. По данным полпредства Уральского федерального округа (УрФО), заявки пришли от волонтеров и гражданских активистов из 39 регионов: от Камчатского края до Калининградской области. «С каждым форумом мы видим колоссальный интерес к инициативе УрФО от жителей разных регионов страны. Это подтверждение того, что у волонтеров, которые поддерживают бойцов спецоперации, есть желание объединяться»,— сказал полпред Артем Жога.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога (по середине)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область). Третий форум на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге собрал более 600 человек из 10 регионов России.

Форум пройдет с 7 по 9 ноября в Новом Уренгое. На его полях обсудят темы социального проектирования и грантовой поддержки волонтерских инициатив, медиадобровольчество и информационную поддержку СВО, проведут демонстрацию новейших разработок в области беспилотных авиационных и наземных систем, средств радиоэлектронной разведки и борьбы, представят документальный фильм «Волонтеры Урала» о поддержке участников специальной военной операции (СВО).

Василий Алексеев