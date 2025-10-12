Глава Крымского района пытался сбежать от следствия с 10 кг золота

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь был задержан при попытке скрыться от следствия, увозя около 100 млн руб. и 10–12 кг золота в слитках. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее межрайонная прокуратура обратилась в суд Геленджика с иском об изъятии у чиновника имущества, приобретенного с нарушением антикоррупционных норм. В тот же день у Сергея Леся прошли обыски.

По данным следствия, с января по март 2024 года глава района заключал сделки по продаже муниципальной земли по заниженной цене. В частности, участок площадью 0,26 га реализовали за 5 тыс. руб. при рыночной стоимости около 6 млн руб.

11 октября чиновник попытался скрыться, но был задержан. Октябрьский районный суд Краснодара избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 ноября. Сергей Лесь обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Прокуратура также требует изъять имущество, происхождение которого не подтверждено официальными доходами. В иске фигурируют 130 объектов недвижимости, из них 21 — в собственности семьи Сергея Леся.

Сам глава района утверждает, что часть активов принадлежит родственникам и приобретена законно. По его словам, обыски связаны с делом другого чиновника, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при распоряжении земельными участками.

Первое судебное заседание по иску прокуратуры назначено на 16 октября в Геленджикском городском суде.