Кубанский чиновник не ушел с золотым запасом

В Краснодаре отправлен под стражу глава Крымского района Сергей Лесь, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при продаже муниципальной земли. Три недели назад прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии у чиновника имущества, полученного с нарушением антикоррупционных норм. Одновременно домой к господину Лесю пришли с обысками. В минувшую субботу, не дожидаясь нового визита силовиков, Сергей Лесь попытался уехать из Крымска, увозя деньги и золотые слитки.

Глава Крымского района Сергей Лесь

Telegram-канал Сергея Лесь

Октябрьский райсуд Краснодара избрал главе Крымского района Сергею Лесю меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 ноября, сообщила 12 октября объединенная пресс-служба судов региона. Как сообщили источники “Ъ” в правоохранительных органах, в субботу, 11 октября, Сергей Лесь попытался скрыться, но был задержан.

Уезжая из Крымска на микроавтобусе, чиновник вез с собой крупную сумму денег, по некоторым данным около 100 млн руб., а также порядка 10–12 кг золота в слитках.

Уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), расследует следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Следствие считает господина Леся организатором преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ). По версии правоохранительных органов, по указанию главы Крымского района с января по март 2024 года сотрудник администрации заключил от имени муниципалитета с гражданином несколько договоров купли-продажи земельных участков. Торги не проводились, цена продажи была существенно ниже рыночной, хотя покупатель не имел права на льготный выкуп участков.

В частности, участок под застройку в станице Варениковской площадью 0,26 га был продан всего за 5 тыс. руб. при рыночной стоимости около 6 млн руб.

Общую сумму предполагаемого ущерба, нанесенного действиями Сергея Леся и его сообщников, в правоохранительных органах не называют.

О претензиях правоохранительных и надзорных органов к главе Крымского района Сергею Лесю стало известно в конце сентября. Крымский межрайонный прокурор обратился в Геленджикский городской суд с иском об обращении взыскания на имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов. Ответчиками в процессе выступают Сергей Лесь, пять его родственников и пять аффилированных лиц. В иске идет речь о 130 объектах недвижимости, из которых 21 объект (земельные участки и здания) принадлежат самому господину Лесю и его семье. Вскоре после поступления гражданского дела в суд стало известно и об уголовной составляющей ситуации — 30 сентября дома у Сергея Леся прошли обыски.

Глава района продолжал ходить на работу и вести Telegram-канал, в котором не было упоминаний о претензиях правоохранительных органов, но затем все же прокомментировал ситуацию одному из региональных СМИ.

По словам Сергея Леся, обыски были связаны с делом в отношении начальника управления имущества администрации района Елены Самыгиной, которая обвиняется в злоупотреблении полномочиями при распоряжении муниципальными участками общей стоимостью 65 млн руб. Что касается претензий прокуратуры, то господин Лесь признал, что его семье действительно принадлежит около двух десятков объектов недвижимости, законность приобретения которых он готов подтвердить. Остальные заявленные в иске объекты, по словам главы муниципалитета, не имеют к нему отношения.

Первое слушание дела по иску прокуратуры к Сергею Лесю пройдет в Геленджикском горсуде 16 октября.

Анна Перова, Краснодар