Главные новости за неделю с 6 по 12 октября. Кавказ

Международный форум InRussia с участием более 3 тыс. человек из 58 регионов России и делегаций из Беларуси, Пакистана и Мали стартовал в Минеральных Водах. Мероприятие проходит 9–10 октября на площадке «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах и организовано Министерством промышленности и торговли РФ совместно с правительством Ставропольского края.

14 промышленных предприятий Дагестана получат субсидии на покупку нового оборудования. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли республики. Господдержка реализуется в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

ПАО «Россети Северный Кавказ» обратились в суд с требованием взыскать с ООО «ДагЭнерЖи» 1,8 млрд руб. неосновательного обогащения в виде некомпенсированных потерь электроэнергии в сетях за январь 2021 — апрель 2022 года, а также 153,5 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

В ближайшие месяцы в Ставропольском крае откроют 40 новых быстрых зарядных станций для электромобилей. Таким образом, их станет 104. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По информации ведомства, в регионе уже работают 64 быстрые зарядные станции. В ближайшие месяцы должны появиться еще 40 новых.

Гагаринский районный суд Москвы 8 октября удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры России к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и его партнерам по бизнесу — Даниилу Лысенко, сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко, и Андрею Жаркову и взыскал с них в доход государства ООО «Русмаркет», а так же обязал выплатить 337 млн руб. Об этом сообщает «Ъ».

В Ставропольском крае завершились испытания российских гибридов сахарной свеклы, показавшие результат до 400 центнеров с гектара. Эксперимент проходил на демонстрационных участках площадью четыре гектара в одном из хозяйств региона при участии специалистов Ставропольского филиала Россельхозцентра, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза.