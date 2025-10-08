На поддержку промышленности Дагестана направят 242 млн рублей

14 промышленных предприятий Дагестана получат субсидии на покупку нового оборудования. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли республики. Господдержка реализуется в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

По информации ведомства, заявки принимали с 14 августа по 15 сентября 2025 года. Ведомство получило 18 обращений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Комиссия одобрила финансирование для 14 компаний.

«Меры поддержки позволяют промышленным предприятиям Дагестана обновлять производственные фонды, повышать конкурентоспособность и создавать новые рабочие места», — говорится в сообщении министерства.

В республиканском бюджете на 2025 год на поддержку промышленных предприятий заложено более 242 млн руб.

Валентина Любашенко