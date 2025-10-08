Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На поддержку промышленности Дагестана направят 242 млн рублей

14 промышленных предприятий Дагестана получат субсидии на покупку нового оборудования. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли республики. Господдержка реализуется в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

По информации ведомства, заявки принимали с 14 августа по 15 сентября 2025 года. Ведомство получило 18 обращений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Комиссия одобрила финансирование для 14 компаний.

«Меры поддержки позволяют промышленным предприятиям Дагестана обновлять производственные фонды, повышать конкурентоспособность и создавать новые рабочие места», — говорится в сообщении министерства.

В республиканском бюджете на 2025 год на поддержку промышленных предприятий заложено более 242 млн руб.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все