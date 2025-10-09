Россети Северный Кавказ взыскивают с ООО «ДагЭнерЖи» почти 2 млрд рублей

ПАО «Россети Северный Кавказ» обратились в суд с требованием взыскать с ООО «ДагЭнерЖи» 1,8 млрд руб. неосновательного обогащения в виде некомпенсированных потерь электроэнергии в сетях за январь 2021 — апрель 2022 года, а также 153,5 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

В свою очередь, ООО «ДагЭнерЖи» подало встречный иск с требованием обязать филиал «Дагэнерго» предоставить надлежащим образом заверенные счета-фактуры за январь-март 2021 года на общую сумму около 8,9 млн руб. по договору оказания услуг по передаче электрической энергии.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дагэнерджи» зарегистрировано в 2014 году в Махачкале. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Учредитель общества — Евгений Новиков (100% УК). Выручка компании за 2024 год составила 557,9 млн руб., убыток — 266 млн руб.

Также истец потребовал обязать ответчика представить корректно оформленные счета-фактуры за фактическую покупку электроэнергии для компенсации потерь за период с июля 2020 по март 2021 года. Общая сумма по этим документам составляет более 32 млн руб. В случае неисполнения решения компания просила взыскать судебную неустойку в размере 100 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Суд решил выделить требования о предоставлении счетов-фактур за покупку электроэнергии с июля 2020 по март 2021 года в отдельное производство, посчитав, что раздельное рассмотрение будет соответствовать целям эффективного правосудия.

Следующее заседание назначено на 13 октября.

Тат Гаспарян