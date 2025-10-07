Ставропольские аграрии испытали новые гибриды свеклы с рекордной урожайностью

В Ставропольском крае завершились испытания российских гибридов сахарной свеклы, показавшие результат до 400 центнеров с гектара. Эксперимент проходил на демонстрационных участках площадью четыре гектара в одном из хозяйств региона при участии специалистов Ставропольского филиала Россельхозцентра, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На поля высадили восемь отечественных гибридов, рекомендованных для Северного Кавказа, среди которых «Цунами» и «Престиж» стали лидерами по продуктивности. Даже при сложных погодных условиях эти сорта обеспечили урожайность на уровне ведущих импортных аналогов. По данным Россельхозцентра, сахаристость корнеплодов у большинства испытанных гибридов превышала 19%, что считается высоким показателем для переработки на сахарных заводах.

Руководитель регионального филиала Россельхозцентра Ольга Кузнецова сообщила, что успех испытаний подтверждает потенциал отечественной селекции. По ее словам, переход на российские семена уменьшает зависимость края от импортного материала и снижает риски, связанные с колебаниями валюты и санкционными ограничениями.

В Министерстве сельского хозяйства региона отметили, что по поручению губернатора Владимира Владимирова подготовлена программа субсидирования хозяйств, использующих семена отечественного производства. Документ предусматривает частичное возмещение затрат на покупку посевного материала уже со следующего сельскохозяйственного сезона.

По данным министерства, площадь посевов сахарной свеклы в Ставропольском крае в 2025 году превысила 60 тыс. га, из которых более 40% уже засеяны российскими гибридами. Региональные власти рассч

Станислав Маслаков