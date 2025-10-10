В Ставропольском крае откроют 40 новых зарядных станций для электрокаров

В ближайшие месяцы в Ставропольском крае откроют 40 новых быстрых зарядных станций для электромобилей. Таким образом, их станет 104. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«На Ставрополье активно формируем инфраструктуру для электромобилей — уже работают 64 быстрые зарядные станции. В ближайшие месяцы должны появиться еще 40 новых»,— говорится в информации ведомства.

В правительстве отметили, что на Ставрополье активно формируем инфраструктуру для электромобилей и власти готовы поддержать проект «Атом» по выпуску российских электрокаров для такси, презентация которого состоялась на форуме InRussia.

Наталья Белоштейн