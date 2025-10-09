На Ставрополье стартовал форум InRussia

Международный форум InRussia с участием более 3 тыс. человек из 58 регионов России и делегаций из Беларуси, Пакистана и Мали стартовал в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Мероприятие проходит 9–10 октября на площадке «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах и организовано Министерством промышленности и торговли РФ совместно с правительством Ставропольского края. На форуме обсуждают ключевые вопросы,

включая экспорт, кадровое обеспечение, инвестиции, развитие торговли и реализацию национальных проектов. Помимо пленарной сессии, участники посещают ведущие предприятия региона и знакомятся с инновационными разработками.

В этом году представлены около 20 ведущих предприятий края — производители электроники, пищевого и лифтового оборудования, радиаторов, аэрозольной продукции, специализированной техники для агропромышленного комплекса. Промышленное производство региона за первую половину 2025 года выросло на 20%.

Отдельное внимание на форуме уделили презентации российского электромобиля «Атом», который с 2026 года планируют использовать в такси.

Станислав Маслаков