ТАСС: Экс-депутат Госдумы Напсо незаконно получил участки под Сочи

Бывший депутат Государственной думы Юрий Напсо, лишенный мандата за систематические прогулы заседаний, оказался фигурантом судебного решения о незаконном завладении земельными участками на территории курортного Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, Юрий Напсо «незаконно завладевал земельными участками, находящимися в федеральной и муниципальной собственности, путем неправомерного строительства на них объектов недвижимости и последующего оформления прав через незаконные судебные решения». При этом, как указано в документе, ему содействовали «приятельские отношения с судьями Лазаревского районного суда Сочи».

Другой свидетель заявил, что бывший депутат якобы завладел рядом объектов на территории ЗАО «Санаторий Магадан» в поселке Лоо. В этом, по данным суда, ему помогали сотрудники администрации Сочи и судебные приставы.

Ранее Центральный районный суд Сочи по иску Генеральной прокуратуры обратил в собственность Российской Федерации около 60 объектов недвижимости, принадлежавших Юрию Напсо. Также в доход государства были переданы юридические лица и иные активы, подконтрольные экс-депутату.

В апреле 2025 года Госдума досрочно прекратила полномочия Юрия Напсо за неисполнение обязанности лично участвовать в заседаниях палаты более 30 дней. Решение было принято единогласно. По данным пресс-службы нижней палаты, парламентарий считался отсутствующим с апреля 2023 года, находясь на больничных либо пропуская работу в промежутках между ними.

В сентябре, спустя несколько месяцев после того, как Юрий Напсо покинул Россию (апрель 2025 года), его объявили в федеральный розыск. Бывшего депутата подозревают в изнасиловании 19-летней помощницы в марте 2023 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением физической силы).

Нурий Бзасежев