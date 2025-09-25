Юрия Напсо объявили в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск экс-депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, подозреваемого в изнасиловании своей помощницы. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По версии следствия, 22 марта 2023 года Юрий Напсо изнасиловал свою помощницу, которой было 19 лет. Уже 1 апреля 2023 года экс-депутат Госдумы от ЛДПР вылетел из Минска в Ереван, и с тех пор в России не появлялся.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением физической силы). Постановление о розыске Юрия Напсо было вынесено 24 сентября 2025 года.

В апреле 2025 года Юрий Напсо был лишен депутатского мандата из-за многократных прогулов. Верховный суд России подтвердил законность досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы от ЛДПР.

Кроме того, генеральная прокуратура России добилась конфискации имущества чиновника и связанных с ним лиц, включая недвижимость на сумму более 1,2 млрд руб., а также доли в нескольких компаниях.