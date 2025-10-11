Главные новости за 11 октября. Кавказ

Санатории Кавказских Минеральных Вод столкнулись с серьезными правовыми проблемами из-за совмещения лечебно-оздоровительных и рекреационных функций. Об этом заявил директор ЛПУ Санаторий «Эльбрус» и главврач Железноводской Бальнеогрязелечебницы Александр Шатров на деловой сессии «Будущее частной медицины и санаторно-курортной отрасли в СКФО: вызовы и новые возможности».

В Невинномысске в субботу, 12 октября, состоялась традиционная Покровская ярмарка, которая считается крупнейшим продуктово-промышленным событием на юге России. В мероприятии приняли участие свыше 200 товаропроизводителей из Ставропольского, Краснодарского краев, а также из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Ставропольских аграриев предупредили о росте активности мышевидных грызунов, угрожающих посевам рапса, сообщает пресс-служба регионального филиала Россельхозцентра. По данным ведомства, обследования проведены на площади более 906 тыс. га, заражение вредителями зафиксировано на 354 тыс. га. Средняя численность составила 5,5 жилых нор на гектар, что ниже экономического порога вредоносности, однако показатель продолжает расти.

Правобережный районный суд Северной Осетии готовится рассмотреть уголовное дело по обвинению пятерых местных жителей в организации масштабного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции на сумму свыше 22 миллионов рублей, сообщает прокуратура республики. В период с января по март 2024 года обвиняемые, действуя как организованная преступная группа, изготовили контрафактный алкоголь с нанесением чужих товарных знаков общей стоимостью порядка 381 тысячи рублей. Помимо фальсификата, в оборудованном под производство помещении они хранили спиртосодержащую продукцию суммарной ценой свыше 22 миллионов рублей.

Воспитанники спортивной школы имени Романенко из Кисловодска выиграли 39 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Кавказского федерального округа по плаванию, который прошёл в Астрахани. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в официальном Telegram-канале.

В Ставрополе один из крупнейших в городе инвестпроектов — строительство современного дилерского центра LADA — в стадии активной реализации, сообщил глава города Иван Ульянченко. Основные строительные работы уже завершены, сейчас ведется отделка внутренних помещений и монтаж оборудования. Параллельно продолжается подключение здания к газовым сетям. После открытия центр создаст около 20 новых рабочих мест для жителей города.