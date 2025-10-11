В Северной Осетии суд рассмотрит дело о поддельном алкоголе на 22 млн рублей

Правобережный районный суд Северной Осетии готовится рассмотреть уголовное дело по обвинению пятерых местных жителей в организации масштабного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции на сумму свыше 22 миллионов рублей, сообщает прокуратура республики.

В период с января по март 2024 года обвиняемые, действуя как организованная преступная группа, изготовили контрафактный алкоголь с нанесением чужих товарных знаков общей стоимостью порядка 381 тысячи рублей. Помимо фальсификата, в оборудованном под производство помещении они хранили спиртосодержащую продукцию суммарной ценой свыше 22 миллионов рублей.

Правоохранители выявили и пресекли деятельность группы, изъяв большое количество немаркированных бутылок и спиртосодержащих жидкостей, что подтверждается материалами следствия и судебным обвинением, утвержденным прокуратурой региона. Обвиняемым инкриминируются статьи о незаконном производстве и обороте алкоголя в особо крупном размере, а также о подделке товарных знаков.

Станислав Маслаков