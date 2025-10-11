Александр Шатров: санаторно-курортные организации оказались в правовой ловушке

Санатории Кавказских Минеральных Вод столкнулись с серьезными правовыми проблемами из-за совмещения лечебно-оздоровительных и рекреационных функций. Об этом заявил директор ЛПУ Санаторий «Эльбрус» и главврач Железноводской Бальнеогрязелечебницы Александр Шатров на деловой сессии «Будущее частной медицины и санаторно-курортной отрасли в СКФО: вызовы и новые возможности».

По словам эксперта, в текущих условиях санаторно-курортные организации не получают никаких преимуществ от сочетания двух статусов, но при этом несут все связанные с этим издержки. Они лишены доступа к упрощенному налогообложению, обязаны уплачивать туристический налог и сталкиваются с растущими требованиями к медицинским учреждениям. Установленный государством лимит льготного обслуживания в 1923 рубля в сутки на человека не соответствует рыночным реалиям, а процесс повторного лицензирования для каждой формы обследования и лечения становится все более сложным и затратным.

В качестве решения проблемы Александр Шатров предлагает распространить на санаторно-курортные организации нулевую ставку по налогу на прибыль, установленную для медицинских учреждений, а также предоставить возможность налогового вычета на всю стоимость лечения. Кроме того, он выступает за освобождение санаториев от уплаты курортного налога и предоставление инвестиционного налогового вычета.

Деловая сессия «Будущее частной медицины и санаторно-курортной отрасли в СКФО: вызовы и новые возможности», организованная изданием Ъ-Кавказ в Пятигорске, собрала представителей региональной власти, руководителей санаторно-курортных учреждений и отраслевых экспертов.

