В Невинномысске прошла крупнейшая на юге России Покровская ярмарка

В Невинномысске в субботу, 12 октября, состоялась традиционная Покровская ярмарка, которая считается крупнейшим продуктово-промышленным событием на юге России, написал в своем telegram-канале мэр города Михаил Миненков.

В мероприятии приняли участие свыше 200 товаропроизводителей из Ставропольского, Краснодарского краев, а также из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В течение дня на улице Павлова прошла торговля мясной и рыбной продукцией, свежими фруктами и овощами, хлебобулочными изделиями, медом, текстилем и сувенирами ручной работы. Посетители могли ознакомиться с национальными блюдами, носить традиционные костюмы и участвовать в спортивных состязаниях, организованных для молодежи.

Покровская ярмарка стала не только крупнейшим на юге страны подобным событием, но и ключевым элементом празднования 200-летия Невинномысска.

Станислав Маслаков