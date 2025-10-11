В Ставрополе появится новый крупный дилерский центр LADA

В Ставрополе один из крупнейших в городе инвестпроектов — строительство современного дилерского центра LADA — в стадии активной реализации, сообщил глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администации Ставрополя Фото: Пресс-служба администации Ставрополя

Основные строительные работы уже завершены, сейчас ведется отделка внутренних помещений и монтаж оборудования. Параллельно продолжается подключение здания к газовым сетям. После открытия центр создаст около 20 новых рабочих мест для жителей города, что дополнительно поддержит местный рынок труда.

Кроме того, в Ставрополе идут работы по строительству досугово-развлекательного центра «Атриум» на месте бывшего «Брусневского» рынка. Здесь уже возведены первые два этажа, установлены лифтовые шахты, строится третий этаж, заливается каркас здания, укладываются газосиликатные блоки и готовятся металлоконструкции. Также готовится к официальному открытию дисконт-центр «Солнечный» на Западном обходе города: техническое открытие уже прошло, на площадке работает фитнес-центр, ведется поиск арендаторов.

Общий объем частных инвестиций в основной капитал Ставрополя, не считая бюджетных средств, на сегодня достигает порядка 76 млрд рублей.

Станислав Маслаков