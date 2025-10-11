На Ставрополье более трети рапсовых полей поражены грызунами

Ставропольских аграриев предупредили о росте активности мышевидных грызунов, угрожающих посевам рапса, сообщает пресс-служба регионального филиала Россельхозцентра.

Фото: пресс-служба филиала Россельхозцентра в СК

По данным ведомства, обследования проведены на площади более 906 тыс. га, заражение вредителями зафиксировано на 354 тыс. га. Средняя численность составила 5,5 жилых нор на гектар, что ниже экономического порога вредоносности, однако показатель продолжает расти.

Как уточнила руководитель филиала Ольга Кузнецова, затяжные дожди конца сентября и начала октября вызвали массовое появление падалицы зерновых, которая стала кормовой базой для грызунов. Они активно расселяются из лесополос и пастбищ, питаясь всходами падалицы, а при недостатке корма переходят на посевы озимого рапса. Специалисты предупреждают, что без своевременных мер численность вредителей может достичь критического уровня — до 30 нор на гектар, после чего потребуется применение химических родентицидов, включенных в реестр разрешенных к использованию в 2025 году.

Станислав Маслаков