Кисловодские пловцы завоевали 39 медалей на первенстве в Астрахани

Воспитанники спортивной школы имени Романенко из Кисловодска выиграли 39 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Кавказского федерального округа по плаванию, который прошёл в Астрахани. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в официальном Telegram-канале.

Главной сенсацией турнира стала 17летняя Анна Бережнова — она выиграла 16 золотых и одну серебряную медаль, установив рекорд СКФО по числу побед в индивидуальных заплывах. Вторым по количеству наград стал Кирилл Потапов, на счету которого 10 золотых, 4 серебра и 1 бронза. Его товарищ по команде Илья Пудло завоевал 1 золото и 2 серебра, обновив все личные достижения на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. Ещё один участник сборной Тимофей Артыков принес команде 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.

По словам тренера-преподавателя Алексея Тищенко, спортсмены готовились к старту в усиленном режиме с начала учебного года и впервые выступали на соревнованиях такого уровня после летнего тренировочного цикла. В чемпионате участвовали более 400 пловцов из республик Северного Кавказа, Ставропольского и Краснодарского краёв, а также Астраханской области.

Мэр Кисловодска отметил, что победа команды стала крупнейшим успехом за всю историю школы имени Романенко. По данным администрации города, в этом году школа обновила инвентарь и расширила секцию плавания. Руководство учреждения рассчитывает, что часть спортсменов войдет в состав сборной Ставропольского края для участия в первенстве России.

Станислав Маслаков