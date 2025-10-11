Главные новости к утру 11 октября

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова назначил на должность премьер-министра Себастьена Лекорню, который ушел с этой должности несколько дней назад. Господин Лекорню принял назначение и пообещал сделать все возможное, чтобы остановить политический кризис во Франции.

Правительство России включило французский автоконцерн Renault в санкционный список юрлиц, которые осуществляют деятельность в области военно-технического сотрудничества. С такими компаниями запрещено совершать сделки, исполнять перед ними обязательства по уже заключенным сделкам, а также осуществлять выгодные для них финансовые операции.

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США в попытке сменить власть в Венесуэле под видом борьбы с наркоторговлей. По его словам, Вашингтон сознательно не прекращает эскалацию и не желает идти на переговоры с Каракасом. Белый дом для своих целей использует «классический инструментарий цветных революций и гибридных войн», заявил господин Небензя.

США создают военное спецподразделение по борьбе с картелями в Латинской Америке, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Утверждается, что оперативная группа займется перехватом грузов с наркотиками, разведкой и военными операциями вместе с другими странами.

США с 1 ноября введут на товары из Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют сейчас, заявил президент Дональд Трамп. Он утверждает, что это — ответ на недавнее распоряжение властей КНР о контроле за редкоземельными металлами. Американский президент назвал торговую политику Китая «моральным позором».