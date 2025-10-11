Пентагон создает спецподразделение по борьбе с картелями в Латинской Америке

Южное командование Вооруженных сил США, которое курирует военную деятельность США в Латинской Америке и Карибском бассейне, создает оперативную группу «по борьбе с наркотиками в Западном полушарии». Об этом сообщила пресс-служба боевого командования.

Спецподразделение будет выслеживать и перехватывать грузы с наркотиками, обмениваться разведданными с силовыми и военными ведомствами США и других стран. Также оно будет «повышать потенциал» других государств в операциях по борьбе с наркотрафиком — группа будет заниматься этим с помощью консультаций и совместных операций.

Создать подразделение поручил президент США Дональд Трамп, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. «Послание ясно: если вы повезете наркотики к нашим берегам — мы остановим вас на месте»,— написал он в соцсети X.

Американские военные на протяжении нескольких недель атакуют суда из Венесуэлы, которые предположительно перевозят наркотики. В конце сентября NBC News сообщил, что армия США готовится атаковать наркокартели в самой Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро считает, что американцы хотят развязать войну, чтобы установить в Венесуэле марионеточный режим.

Подробнее — в материале «Ъ» «Венесуэле пригрозили второй фазой».